В Северодонецке полиция обезвредила подозрительный предмет возле дома
На Луганщине возле подъезда дома саперы обезвредили подозрительный предмет
Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.
"Вчера вечером, 25 августа, в северодонецкой полиции поступило сообщение об обнаружении в одном из подъездов многоэтажки по ул. Новикова неизвестного предмета с проводами и мобильным телефоном", - написала Погукай.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП, патрульные, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Руководил действиями полицейских, которые провели эвакуацию жителей дома и взяли под охрану периметр вокруг, глава полиции области.
Взрывотехники осмотрели обнаруженный предмет и, с помощью специального оборудования, перенесли его на улицу, где обезвредили.
Остатки предмета изъято и направлено для проведения экспертизы.
Сведения по данному факту внесены в по ст.296 "Хулиганство". Сейчас полицейскими проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к совершению данного уголовного преступления.
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