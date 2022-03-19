В Северодонецке планируют возобновить подачу электроэнергии в случае отсутствия обстрелов, - ОВА

Об этом сообщили в Луганской ОВА.



По словам главы ОВА Сергея Гайдая, россияне обстрелами повредили трансформаторную подстанцию в старых районах Северодонецка.



"Еще одна часть города осталась без света. При условии соблюдения россиянами режима тишины электрики попытаются возобновить подачу электроэнергии. Кроме того, будем пытаться отремонтировать вводы на поврежденных ранее подстанциях Северодонецка", - рассказал он.

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