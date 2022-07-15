Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только то и делают, что мародерят и угрожают. В Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" взрвалось авто с оккупантами. В итоге, шесть раненых, из которых четверо - тяжелых", - пишет он в своем Telegram.

Несмотря на это, как отмечает Гайдай, оккупанты в Луганской области продолжают охоту за местными украинскими патриотами и активистами. Часто их сдают свои же – соседи или родственники.

Спасаясь от оккупантов, жители Херсонской области оставляют имущество и выезжают на территорию, подконтрольную Украине.

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