В Северодонецке партизаны взорвали авто с оккупантами, – Гайдай
В Северодонецке на центральной улице партизаны взорвали автомобиль с оккупантами, ранили 6 человек
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только то и делают, что мародерят и угрожают. В Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" взрвалось авто с оккупантами. В итоге, шесть раненых, из которых четверо - тяжелых", - пишет он в своем Telegram.
Несмотря на это, как отмечает Гайдай, оккупанты в Луганской области продолжают охоту за местными украинскими патриотами и активистами. Часто их сдают свои же – соседи или родственники.
- Спасаясь от оккупантов, жители Херсонской области оставляют имущество и выезжают на территорию, подконтрольную Украине.
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