Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк .



"Ситуация довольно сложная. Наши военные должны были отойти на более укрепленные оборонительные позиции, которые позволят в дальнейшем вести оборону и сохранят жизнь нашим военным. Но, к сожалению, город почти оставили.

Город в блокаду не взяли. Военные, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось".

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .

24 июня руководитель военной администрации Горной общины Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон: одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть по направлению Горного и Золотого.

На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские кафиры увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.

24 июня военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал, что Вооруженные силы Украины сковали близ Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине. В тот же день эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил, что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, враг теряет живую силу, и это означает, что украинская армия задачу на плацдарме в Северодонецке относительно уничтожения личного состава противника , вполне эффективно выполнила.

24 июня по сообщению Генштаба ВСУ: Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются.

21 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль Северодонецка.

19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке.

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