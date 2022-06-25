English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Северодонецке оцепить украинских военных РФ не удалось, - руководитель городской военной администрации

В Северодонецке оцепить украинских военных РФ не удалось, - руководитель городской военной администрации

25 июня, 2022 суббота
13:58
война с Россией

25 июня Александр Стрюк доложил, что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, однако почти все вышли из Северодонецка, что не позволило рашистам окружить наших воинов

Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк .

"Ситуация довольно сложная. Наши военные должны были отойти на более укрепленные оборонительные позиции, которые позволят в дальнейшем вести оборону и сохранят жизнь нашим военным. Но, к сожалению, город почти оставили.

Город в блокаду не взяли. Военные, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось".

  • Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .
  • 24 июня руководитель военной администрации Горной общины Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон: одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть по направлению Горного и Золотого.
  • На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские кафиры увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.
  • 24 июня военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал, что Вооруженные силы Украины сковали близ Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине. В тот же день эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил, что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, враг теряет живую силу, и это означает, что украинская армия задачу на плацдарме в Северодонецке относительно уничтожения личного состава противника , вполне эффективно выполнила.
  • 24 июня по сообщению Генштаба ВСУ: Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются.
  • 21 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль Северодонецка.
  • 19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донетчина
Военные новости
Читайте также:
На фото військовослужбовець РФ
24 июня, 2022 пятница
"Денацифицированный и демилитаризованный": офицер ВСУ Штефан сообщил о ликвидации комвзвода российского ПВО Мазая
Україна ЄС
24 июня, 2022 пятница
В Кабмине назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
літак рф
25 июня, 2022 суббота
Российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Украине с территории Беларуси, - СМИ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.37
    Покупка 34.37
    Продажа 35.11
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
26 июня
06:32
В Киеве слышны звуки взрывов
05:22
Обновлено
Джесси Лингард
"Вест Хэм" нашел, кем заменить Ярмоленка
04:33
На фото: последствия обстрела Краснопольской общины Сумской области
Россия обстреляла Криворожье из РСЗО
03:58
В Николаевской и Херсонской областях оккупанты похищают родственников украинских военных
02:47
Россия на 90% разрушила Северодонецк, - Гайдай
01:59
Джокович бросился на защиту русских и белорусских теннисистов
01:27
ЦРУ
Шпионы ЦРУ передают тайные данные украинским властям, - The New York Times
00:59
"Ман Сити" покупает футболиста, который может разрушить карьеру для Зинченко
00:27
Вызванный российским артобстрелом пожар на рынке. Салтовка, Харьков
В Харькове раздались взрывы
00:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 июня
00:04
Владимир Зеленский
"Все оккупированные города будут украинскими благодаря нашим героям": Зеленский за 4 месяца войны отметил госнаградами 20 тыс. человек
2022, суббота
25 июня
23:49
Венгрия хочет заставить ЕС добиться перемирия в Украине, чтобы предотвратить кризис, - FT
23:26
Современные системы ПВО должны быть не на полигонах и хранении, а в Украине, - Зеленский
23:09
Не просто разрушение, но и циничное давление на эмоции украинцев, - Зеленский о массированном ракетном ударе
22:52
Россияне на Донетчине убили троих жителей
22:38
Британцев, которые предложили жилье гораздо больше, чем украинцев, ищущих убежища, - посол Британии
22:32
На фото: последствия обстрела Краснопольской общины Сумской области
Российские вертолеты обстреляли село в Сумской области: повреждены школа и больница
22:13
Ольга Стефанишина
Евросовет при предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС не предусмотрел его отзыв, - Стефанишина
22:07
Обновлено
Ракетный удар по Ровенщине: трое погибли, еще четверо в больнице
22:00
Эксклюзив
Банковская система Украины полностью готова к интеграции в ЕС, - экономический эксперт Дубогрыз
21:45
Министерство юстиции Турции будет работать над возвращением смертной казни
21:25
Украина разрабатывает маршруты возвращения для людей, которых депортировали оккупанты, - Верещук
20:54
Руслан Стефанчук
В Раде начали работу над законопроектами для дальнейшей евроинтеграции, - Стефанчук
20:46
Преждевременное сообщение о ВСУ препятствует работе военных, - Маляр
20:20
На саммите G7 согласовали запрет на импорт российского золота, - CNN
19:55
Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань"
19:53
Эксклюзив
Путин Эрдоган
Турция стала хабом для разных российских дел: между Эрдоганом и Путиным установлены достаточно тесные отношения, – общественный деятель Невзлин
19:45
Ту-22М
В Беларусь прибыла авиация, из которой ночью обстреливали ракетами Украину, - СМИ
19:25
Обновлено
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, ранены семь человек
19:23
Все вопросы по Союзному государству России и Беларуси согласованы, - Путин
19:10
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские защитники отразили наступление оккупантов на двух направлениях Донбасса, - Генштаб
19:04
Лукашенко Путин
Путин пообещал Лукашенко новые "искандеры" и модернизацию самолетов Су-25
18:50
Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "сродни объявлению войны"
18:47
Россияне полностью оккупировали Северодонецк, - глава ВГА Стрюк
18:43
Обновлено
Поезда в Перемышль едут с задержкой до 12 часов, - Укрзализныця
18:43
Оккупанты не готовят Мариуполь к отопительному сезону, - советник мэра
18:35
Эксклюзив
Житомирщина такого массированного ракетного обстрела не знала с 24 февраля, - глава ОВА Бунечко
18:31
РФ в очередной раз обстреляла ядерную установку Физико-технического института в Харькове: повреждена вентиляция
18:30
Джамала
Джамала выступит на благотворительном концерте в Турции
18:26
РФ ищет наемников для войны с Украиной на популярном сайте по трудоустройству, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV