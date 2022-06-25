В Северодонецке оцепить украинских военных РФ не удалось, - руководитель городской военной администрации
25 июня Александр Стрюк доложил, что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, однако почти все вышли из Северодонецка, что не позволило рашистам окружить наших воинов
Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк .
"Ситуация довольно сложная. Наши военные должны были отойти на более укрепленные оборонительные позиции, которые позволят в дальнейшем вести оборону и сохранят жизнь нашим военным. Но, к сожалению, город почти оставили.
Город в блокаду не взяли. Военные, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось".
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .
- 24 июня руководитель военной администрации Горной общины Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон: одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть по направлению Горного и Золотого.
- На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские кафиры увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.
- 24 июня военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал, что Вооруженные силы Украины сковали близ Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине. В тот же день эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил, что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, враг теряет живую силу, и это означает, что украинская армия задачу на плацдарме в Северодонецке относительно уничтожения личного состава противника , вполне эффективно выполнила.
- 24 июня по сообщению Генштаба ВСУ: Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются.
- 21 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль Северодонецка.
- 19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке.
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