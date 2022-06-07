В Северодонецке остаются 10-11 тыс. мирных жителей, продолжаются уличные бои, - глава ВЦА Стрюк
Люди с оккупированной территории уже стали выходить на связь. Однако вернуться они не могут, а тот, кто пытался это сделать, просто не доехал – продолжаются бои, постоянные столкновения, работает артиллерия, и передвигаться очень опасно
Об этом в эфире единых новостей рассказал глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк."Ситуация в городе – стабильно сложная. Наши Вооруженные силы укрепились на позициях, держат город – те рубежи, которые заняли. Вместе с тем бои не утихают, орки бросают все новые силы. Здесь сосредоточено довольно много артиллерии и техники, которая штурмует город . ВСУ делают максимум для того, чтобы отстоять город", – отметил Стрюк.
Часть жителей Северодонецка насильно вывезли на оккупированную территорию россияне, другие сами убегали куда могли от шквальных обстрелов, говорит глава ВГА. По его оценке, сейчас в городе остаются около 10-11 тысяч. Они живут под постоянными обстрелами без света и воды – все коммуникации разрушены еще 1,5 месяца назад."Скорее всего, рашисты хотят одержать хоть какую-то значимую победу. Потому что Северодонецк – это административный центр Луганщины, своеобразная "малая столица" области, символ того, что Луганщина является Украиной. Поэтому взятие Северодонецка является для оккупантов символическим", – заявил Стрюк.
- Напомним, Россияне штурмуют Северодонецк и пытаются наступать на Изюм и Славянск.
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