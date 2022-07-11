В Северодонецке остается 7-8 тыс. гражданских лиц, - глава ВГА Стрюк

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По нашим подсчетам в городе Северодонецк остается более 7-8 тыс. гражданских лиц. К сожалению, условия жизни в городе очень ужасные. Отсутствуют какие-либо коммуникации. Свет отсутствует, только в некоторых районах электроэнергия подается с генераторов. Вода есть только у тех местах, где находятся старые скважины, но качество такой воды достаточно сомнительно", - рассказал Стрюк.

Глава ВГА также сообщил, что в Северодонецке очень сложная ситуация с телами погибших.

"Вода, которая поднимается из скважин, может иметь плохое качество, поскольку многие тела погибших до сих пор не похоронены. Это касается, в первую очередь, российских солдат, погибших в боях за город. Поэтому ситуация может только ухудшаться с условиями проживания в городе", - добавил он.

5 июля глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что на оккупированных российскими войсками территориях Луганщины остались только "ждуны", которые врут об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины

8 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке российские захватчики ходят по квартирам, ищут жилье для военных и полиции. Кроме того, выносят имущество из домов украинцев.

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