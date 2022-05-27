Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", расположенную в отдаленном районе города. Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных", - рассказал он.

Пока что ВСУ не контролируют территорию гостиницы, но пытаются выбить россиян. Оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям.

26 мая в Луганской области россияне прорывались в Северодонецк, повредили около 50 домов, отделения полиции и убили 5 гражданских.

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