В Северодонецке оккупанты за сутки разрушили 63 дома, обнаружены тела 10 погибших
Российские войска за последние сутки нанесли три масштабных удара по городу Северодонецк Луганской области. В результате обстрелов погибли 10 человек
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Он рассказал, что за сутки оккупанты разрушили частично и полностью 63 жилых дома. Уже сегодня утром 9 марта захватчики вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и улицей Курчатова. Вчера вражеские снаряды попали в детский сад, магазины и автомобиль скорой помощи.
"Северодонецк пережил самое страшное время за время войны... Людей охватывает страх, на что и рассчитывают россияне, которые пытаются нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах. Найденные тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину россияне убили в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке", – говорится в сообщении руководителя.
Также он сообщил, что оккупанты атаковали Лисичанск и Рубежное, в результате чего два человека погибли.
- Напомним, в результате российских авиаударов 8 марта в Малине Житомирской области погибли 5 человек, в селе Динец в Харьковской области - два человека.
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