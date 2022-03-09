В Северодонецке оккупанты за сутки разрушили 63 дома, обнаружены тела 10 погибших

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Он рассказал, что за сутки оккупанты разрушили частично и полностью 63 жилых дома. Уже сегодня утром 9 марта захватчики вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и улицей Курчатова. Вчера вражеские снаряды попали в детский сад, магазины и автомобиль скорой помощи.



"Северодонецк пережил самое страшное время за время войны... Людей охватывает страх, на что и рассчитывают россияне, которые пытаются нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах. Найденные тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину россияне убили в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке", – говорится в сообщении руководителя.



Также он сообщил, что оккупанты атаковали Лисичанск и Рубежное, в результате чего два человека погибли.

Напомним, в результате российских авиаударов 8 марта в Малине Житомирской области погибли 5 человек, в селе Динец в Харьковской области - два человека.

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