Об этом информирует глава ОВА Артем Лысогор со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк Александра Стрюка.

"Пока этот процесс продолжается - взлом квартир, якобы расселения, перевод жилья в какой-то "резервный фонд". При этом уже несколько месяцев, начиная где-то с ноября прошлого года, проводятся фейковые текущие ремонтные работы с заменой одного-двух окон, вырезкой систем отопления якобы под замену. Квартиры действительно сломаются в случае, если нет хозяина в присутствии ответственного лица, которому оставили ключи", - сказал Стрюк.

Так называемые ремонтные работы происходят в нескольких кварталах, которые меньше всего пострадали от бомбардировок РФ: "На самом деле, что происходит: завезли большую партию пластиковых окон одинакового размера, которую пытаются распихивать по более или менее уцелевшим квартирам, списать эти средства и отчитаться, что ведутся восстановительные работы".

"Я не знаю, где они взяли, но затащили в город несколько модульных котельных, которые включили в газ в единственной на весь город ветке газопровода, и подключили несколько домов, где разместили проживать саму же оккупационную администрацию, приближенных коллаборантов, согласившихся работать у них и военных, которые выбрали город Северодонецк как тыловой", - рассказал председатель ВГА.

"Ремонтники" взламывают лишь более или менее привлекательные, по их мнению, квартиры и выносят все.

Стрюк заявил, что в Северодонецке остается около 10 тысяч жителей, а приезжих, вероятно, вдвое больше, но это количество постоянно меняется: "Выживают за счет социальных выплат, проводимых оккупационными властями в обмен на получение российских документов".