В Северодонецке оккупанты в пятый раз обстреляли одну и ту же многоэтажку, - Гайдай

Об этом сообщает Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА.



По его словам, в Северодонецке один из жилых домов загорелся в четвертый и пятый раз.



Он также добавляет, что обычная панельная многоэтажка уже была непригодна для жизни: отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей.



Сообщается, что от обстрелов сначала горели три квартиры на третьем этаже, потом одна на пятом.

"Русской армии все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть - бей по мирному населению. Так вот, пламя охватило этот дом в четвертый и пятый раз", - комментирует Гайдай.

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