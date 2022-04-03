В Северодонецке оккупанты третий раз за неделю попали в одну и ту же многоэтажку, также обстреляли Рубежное и Лисичанск, - Гайдай
За сутки 2 апреля российские обстрелы привели к возгоранию шестерых многоэтажек и магазина в Северодонецке, пяти объектов жилого фонда в Рубежном и двух - в Лисичанске
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Русские сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной и готовятся наступать на Северодонецк.
"Впрочем, планы рашистов невыполнимы. Рубежное и Попасная под украинским флагом. Россияне уже как месяц пытаются прорваться в этих городах, но только несут потери. Наши защитники не дают врагу продвинуться", - заметил Сергей Гайдай.
Украинские военные удерживают позиции и за 2 апреля отразили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
"ВСУ ежедневно дают по зубам оркам, так что неудачникам больше нравится "бороться" с невооруженным гражданским населением. Рашисты без остановки гонят по жилым кварталам наших городов. Северодонецкая многоэтажка в третий раз за неделю пострадала от "прилета". Только россиянам известно, какой именно стратегический объект там расположен", - подчеркнул глава ОВА.
За последнюю неделю россияне трижды обстреливали этот квартал и трижды попадали в многоэтажку, где жили мирные жители. Каждый раз спасатели тушили пожар и спасали тех, кто там остался, поскольку собственного дома у этих людей практически нет.
"За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном - пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске - двух", - отметил Сергей Гай.
Он добавил, что эвакуацию жителей пока не отменяют, автобусы будут ждать в указанных местах.
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