Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сначала россияне все обещали отстроить быстро. За чей счет, правда, не уточняли. Говорят, что обследовали все многоэтажки на наличие повреждений и разрушений. Так внимательно осматривали, что не заметили десятки умерших в собственных квартирах людей, которых никто не думает хоронить". , – пишет Гайдай.



Он также рассказал, что ранее оккупанты планировали восстанавливать поврежденные части домов OSB-плитами, которые бы местные бизнесмены продавали северодончанам втридорога. По словам Гайдая, плитами из деревянной стружки россияне хотели не только латать стены, но использовать вместо стекла. За работу тоже брали немалые деньги.



По данным ОВА, в настоящее время в одной из местных школ россияне начали принимать заявления на получение строительных материалов для восстановления жилья собственными силами.



"Хорошо, если банку краски дадут. А если кирпич? Что с ним будет делать женщина или бабушка? Она его вообще донесет домой? Одну – возможно. А нужно 100, 200, кому-то еще больше. Но это никого не смущает – раздадут материалы, снимут десяток сюжетов, на том и закончат", – комментирует Гайдай.



Он отмечает также, что в обмен на строительные материалы россияне требуют отдать несколько копий документов, содержащих личные данные северодончан.



"Очередная попытка их собрать, чтобы провести псевдореферендум", – говорит Гайдай.



Кроме того, он отмечает, что после двух месяцев оккупации в городе так и не появились свет, газ и вода.