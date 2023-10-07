В Северодонецке оккупанты предлагают местным на замену мобильной связи устанавливать стационарные телефоны, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В Северодонецке уже не обещают вернуть мобильную связь и интернет. А последующие, так называемые "вторые выборы", еще далеко. Поэтому местному населению предложили альтернативу – установку стационарного телефона", - пишет он.

Конечно, оккупанты не будут делать это бесплатно. За телефон будут снимать ежемесячную абонплату. А еще нужно приобрести непосредственно аппарат и материалы для проведения.

По словам главы ОВА, будут работать номера экстренных служб и горожан, которые тоже согласятся стать абонентами.

Кроме того, оккупационная администрация Рубежного начала экспроприацию объектов социальной инфраструктуры. Принудительное лишение собственности коснется, в частности, зданий банков, аптек, торговых предприятий и т.п.

"Если их владельцы в течение октября не предоставят оригиналов соответствующих документов, будут составлены акты о невозможности установления собственников объектов недвижимости, после чего эти объекты перейдут в муниципальную собственность", - рассказал Лысогор.