В Северодонецке оккупанты предлагают местным на замену мобильной связи устанавливать стационарные телефоны, - ОВА
Российские "власти" временно оккупированного Северодонецка в Луганской области предложили местным жителям альтернативу мобильной связи, которую оккупанты выключили накануне, - установка стационарных телефонов за свой счет
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"В Северодонецке уже не обещают вернуть мобильную связь и интернет. А последующие, так называемые "вторые выборы", еще далеко. Поэтому местному населению предложили альтернативу – установку стационарного телефона", - пишет он.
Конечно, оккупанты не будут делать это бесплатно. За телефон будут снимать ежемесячную абонплату. А еще нужно приобрести непосредственно аппарат и материалы для проведения.
По словам главы ОВА, будут работать номера экстренных служб и горожан, которые тоже согласятся стать абонентами.
Кроме того, оккупационная администрация Рубежного начала экспроприацию объектов социальной инфраструктуры. Принудительное лишение собственности коснется, в частности, зданий банков, аптек, торговых предприятий и т.п.
"Если их владельцы в течение октября не предоставят оригиналов соответствующих документов, будут составлены акты о невозможности установления собственников объектов недвижимости, после чего эти объекты перейдут в муниципальную собственность", - рассказал Лысогор.
- Еще в июле в ОВА сообщали, что в Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
- Впоследствии стало известно, что оккупационные власти на Луганщине отказались включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности.
- В сентябре сообщалось, что жители временно оккупированного Северодонецка в Луганской области уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, которые выключили захватчики. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить.
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