В Северодонецке оккупанты отключили мобильную связь: жители ходят в деревни, чтобы связаться с родными, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что жильцы почти пол года обходили крыши многоэтажек в поисках покрытия, где ловила бы связь. Однако об этих попытках связаться с родными стало известно оккупационным "властям".

По словам главы Луганской области, сейчас самые близкие к городу места, откуда можно позвонить, - это окрестные села. К таким преимущественно относятся наиболее отдаленные населенные пункты.

Как добавили в ОВА, вблизи Довжанска мобильная связь есть. Однако там оккупанты завезли военную форму для школьников и маленьких посетителей детских садов.