В Северодонецке оккупанты отключили мобильную связь: жители ходят в деревни, чтобы связаться с родными, - ОВА
Жители временно оккупированного Северодонецка в Луганской области уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, которые выключили захватчики. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить по телефону
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что жильцы почти пол года обходили крыши многоэтажек в поисках покрытия, где ловила бы связь. Однако об этих попытках связаться с родными стало известно оккупационным "властям".
По словам главы Луганской области, сейчас самые близкие к городу места, откуда можно позвонить, - это окрестные села. К таким преимущественно относятся наиболее отдаленные населенные пункты.
Как добавили в ОВА, вблизи Довжанска мобильная связь есть. Однако там оккупанты завезли военную форму для школьников и маленьких посетителей детских садов.
- Еще в июле в ОВА сообщали, что в Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
- Впоследствии стало известно , что оккупационные власти на Луганщине отказались включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.78 Покупка 37.78Продажа 38.55
- EUR Покупка 40.55Продажа 41.53
- Актуальное
- Важное