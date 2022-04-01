В Северодонецке оккупанты намеренно обстреляли ремонтную базу коммунальщиков, чтобы город остался без коммуникаций, - Гайдай
В Луганской области россияне обстреливают ремонтников и мешают им возобновлять коммуникации в городах, чтобы повлечь за собой гуманитарную катастрофу
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Хотят гуманитарную катастрофу. Орки намеренно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам. Рашисты обстреляли "старые" районы Северодонецка. Целенаправленно россияне устроили по ремонтной базе коммунальной службы.", - подчеркнул он.
Обстрел вызвал пожар. На месте работают спасатели. Под огонь кафиров также попали жилые дома. Информацию о погибших и раненых уточняют.
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