В Северодонецке оккупанты намеренно обстреляли ремонтную базу коммунальщиков, чтобы город остался без коммуникаций, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Хотят гуманитарную катастрофу. Орки намеренно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам. Рашисты обстреляли "старые" районы Северодонецка. Целенаправленно россияне устроили по ремонтной базе коммунальной службы.", - подчеркнул он.



Обстрел вызвал пожар. На месте работают спасатели. Под огонь кафиров также попали жилые дома. Информацию о погибших и раненых уточняют.

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