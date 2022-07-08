В Северодонецке оккупанты ищут для себя жилье и крадут имущество из квартир
В Северодонецке российские захватчики ходят по квартирам, ищут жилье для военных и полиции. Кроме того, "выносят" имущество из домов украинцев
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской области Сергей Гайдай со ссылкой на слова руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.
"Ходят по квартирам, ищут жилье для военнослужащих, сотрудников полиции заселяют. Выносят из него все. Ищут тех, кто поддерживает их власть", - сказал Стрюк.
Руководитель ВГА заявил, что без возвращения украинских властей в Северодонецке невозможно восстановить электро-, водо- и газоснабжение. А водозаборам для работы нужен централизованный свет, генераторы с этим не справятся.
"Без возвращения города под контроль Украины это невозможно сделать, поскольку от электричества город отрезан по трем причинам - это разрушенные линии высоковольтных передач, отсутствуют некоторые моторы и тросы. Они нуждаются в достаточно больших капиталовложениях. Это металлоконструкции, которые необходимо изготавливать, ставить заново, нужна спецтехника. И это не одна неделя работы", - добавил Стрюк.
В городе уже есть коллаборанты, которые приняли предложения сотрудничать с рашистскими властями.
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