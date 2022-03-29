В Северодонецке нет воды и света, - Гайдай
В Северодонецке Луганской области отсутствует электроэнергия и водоснабжение
Об этом сообщил глава Областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганщины. В настоящее время Северодонецк полностью обесточен", - говорится в сообщении.
Также обесточены насосные станции, поэтому в городе отсутствует централизованная подача воды.
Гайдай добавил, что ликвидация последствий усугубляется отсутствием количества спецтехники.
"Во время ночных обстрелов российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - отметил Гайдай.
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