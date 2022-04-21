В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада, в Рубежном и Новодружеске разрушены еще пять домов, - Гайдай

Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.



"Значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске. Непригодны для жизни у этих двух еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре", - написал он.



В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада – их уничтожили захватчики. Продукты питания горожане получают только из гуманитарных грузов.



"Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях", - указал Гайдай.



За сутки 20 апреля в области возникло шесть пожаров, их удалось ликвидировать, спасши пять человек.



"На линии фронта отбиты девять атак врага - уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами", - отметил глава ОВА.



Также подразделения ПВО сбили крылатую ракету и три беспилотника "Орлан-10".



Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Штурмовые действия россиян в направлении Новотошкивского провалились, продолжается штурм Попасной, сказал он.

Напомним, РФ может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы в следующие недели, а битва за Донбасс может оказаться не последним большим боем.