В Северодонецке нацгвардеец сбил российский беспилотник из зенитного ракетного комплекса "Игла"
В Северодонецке в Луганской области нацгвардиец сбил беспилотник РФ "Орлан-10" первым выстрелом из зенитного ракетного комплекса "Игла"
Об этом сообщило МВД Украины в телеграме.
"В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса, - ред.) "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10"", - отметили в минстерстве.
- С 24 февраля по 12 июня оккупанты потеряли 582 беспилотника.
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