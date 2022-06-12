Об этом сообщило МВД Украины в телеграме.

"В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса, - ред.) "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10"", - отметили в минстерстве.

С 24 февраля по 12 июня оккупанты потеряли 582 беспилотника.

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