В Северодонецке находится примерно 8 тыс. местных - там стало больше чужих, - глава ВГА Стрюк
Население в оккупированном Северодонецке Луганской области остается постоянным - около 8 тысяч, в город начали приезжать российские военные
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
"Население в городе остается постоянным - где-то 8 тысяч. Люди приезжают, уезжают оттуда. Общее количество людей неизменно именно местных. Я не учитываю людей, приехавших туда вместе с оккупационной администрацией, военных РФ и бригад, которые приезжают на освоение российских средств. В самом городе стало больше чужих людей, появляются военные, их расселяют в квартирах, которые открывают без собственников. Можно говорить о накоплении, но в городе это стараются не демонстрировать", - рассказал он.
- Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что в область враг перебросил дополнительные подразделения десантников и спецназовцев.
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