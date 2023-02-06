Об этом в эфире Эспрессо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Население в городе остается постоянным - где-то 8 тысяч. Люди приезжают, уезжают оттуда. Общее количество людей неизменно именно местных. Я не учитываю людей, приехавших туда вместе с оккупационной администрацией, военных РФ и бригад, которые приезжают на освоение российских средств. В самом городе стало больше чужих людей, появляются военные, их расселяют в квартирах, которые открывают без собственников. Можно говорить о накоплении, но в городе это стараются не демонстрировать", - рассказал он.