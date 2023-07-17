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В Северодонецке мародеры взламывают квартиры, даже когда хозяева находятся дома, - ОВА

17 июля, 2023 понедельник
11:02
Общество

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области учащаются случаи мародерства. Злоумышленники проникают в квартиры жителей, остающихся в городе

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В Северодонецке почти не осталось квартир, где бы не побывали мародеры. Если раньше они, преимущественно, взламывали жилье уехавших, то недавно взялись за дома северодончан, которые остаются в городе", - пишет он.

Лысогор добавляет, что мародеры отслеживают, когда горожане поедут в Луганск за оформлением документов или даже за город, и пробираются в квартиры.

По словам главы Луганской ОВА, случались, когда во время попытки мародерства хозяева находились дома. Однако даже в таких ситуациях доказать что-то маловероятно, ведь мобильной связи в городе нет.

Кроме того, оккупационные правоохранительные органы в городе не работают, поэтому, как говорит Лысогор, мародеры чувствуют безнаказанность.

  • В апреле Генштаб ВСУ сообщал , что россияне на украинских временно оккупированных территориях в дальнейшем проводят паспортизацию жителей и совершают мародерство.
Луганщина
Северодонецк
Война с Россией
оккупированные территории
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