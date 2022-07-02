Об этом информирует в фейсбуке имам исламской общины Северодонецка, руководитель Исламского культурного центра "Бисмилля" Тимур Беридзе .

"Тиктокеры Кадырова, находясь еще в Рубежном, имели информацию, что в Северодонецке есть мечеть. Вместо того чтобы не трогать дом Аллаха, считая себя верующими, открыли огонь по зданию утром, увидев скопление народа во дворе мечети, набиравшего воду из скважины. Убили более 20 невинных людей из соседних домов, которые жили в мечети, считая ее более безопасным местом", - пишет имам.

Тимур Беридзе рассказывает, что кадыровцы хотели обвинить в разрушении северодонецкой мечети Вооруженные силы Украины. Это доказывает фотография во дворе мечети.

"Узнав, что разрушили мечеть и не опозорится перед Аллахом и со всем миром, решили оцепить место с силами полиций ЛНР, чтобы дождаться журналистов, снять несколько фейковых сюжетов для основных пропагандистских каналов РФ и лично для Кадырова, как ВСУ на своей территории уничтожают культовые сооружения ", - добавил Беридзе.

Боец батальона "Свобода" Владимир Ращук рассказал, что Россия использует мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо, а кадыровцы боятся вступать в бой с ВСУ.

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