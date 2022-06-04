В Северодонецке кадыровцв не видно даже в оптический прицел: врага оттеснили к околицам, - боец "Легиона Свободы" Попов
Боец "Легиона Свободы" Денис Попов рассказал, что сегодня в Северодонецке уличные бои уже не наблюдаются
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я нахожусь в украинском Северодонецке, возле предприятия "Азот" (Северодонецкое объединение "Азот" — третий по размеру в Украине производитель аммиака и одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности по производству азотных удобрений, – ред.). Не верьте российской пропаганде и кадыровцам.То, что снимали и обнародовали кадыровцы - все с далекой окраины города. Их здесь даже в оптический прицел не видно.По инициативе ВСУ бои были переведены в формат уличных боев и преимущество было на нашей стороне. Выстрелы тяжелой артиллерии слышны далеко от наших позиций.В уличных боях враг получил на орехи. Сегодня они привлекли дальнюю артиллерию и немного нам досаждают издалека. Никаких уличных боев уже не наблюдается. Все, кто мог с вражеской стороны участвовать в уличных боях - вчера закончились", – подчеркнул Попов.
Также боец "Легиона Свободы" подчеркнул, что ситуация на линии обороны бойцов батальона Свободы лучше, чем у соседей по фронту.
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