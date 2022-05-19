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В Северодонецке из-за обстрелов погибли 12 человек, еще 40 получили ранения

19 мая, 2022 четверг
19:09
война с Россией

В Северодонецке сегодня, 19 мая, из-за постоянных обстрелов оккупантов получили ранения более 40 человек, еще 12 погибли

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Враг с утра обстреливает Северодонецк из тяжелого вооружения. В основном целенаправленно попадает в жилые дома.

По словам Гайдая, данные по погибшим и пострадавшим уточняют. Из-за непрерывных обстрелов обследовать территорию невозможно.

  • В Луганской области 18 мая оккупанты обстреляли последнюю крупную электроподстанцию и обесточили ее.
  • Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что наступление российских оккупантов на Северодонецк и Лисичанск, что в Луганской области, продлится еще 2-3 недели, ведь враг истощится.

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Луганщина
обстрелы
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