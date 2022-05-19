В Северодонецке из-за обстрелов погибли 12 человек, еще 40 получили ранения

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Враг с утра обстреливает Северодонецк из тяжелого вооружения. В основном целенаправленно попадает в жилые дома.

По словам Гайдая, данные по погибшим и пострадавшим уточняют. Из-за непрерывных обстрелов обследовать территорию невозможно.

В Луганской области 18 мая оккупанты обстреляли последнюю крупную электроподстанцию и обесточили ее.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что наступление российских оккупантов на Северодонецк и Лисичанск, что в Луганской области, продлится еще 2-3 недели, ведь враг истощится.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb