В Северодонецке из-за обстрелов погибли 12 человек, еще 40 получили ранения
В Северодонецке сегодня, 19 мая, из-за постоянных обстрелов оккупантов получили ранения более 40 человек, еще 12 погибли
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Враг с утра обстреливает Северодонецк из тяжелого вооружения. В основном целенаправленно попадает в жилые дома.
По словам Гайдая, данные по погибшим и пострадавшим уточняют. Из-за непрерывных обстрелов обследовать территорию невозможно.
- В Луганской области 18 мая оккупанты обстреляли последнюю крупную электроподстанцию и обесточили ее.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что наступление российских оккупантов на Северодонецк и Лисичанск, что в Луганской области, продлится еще 2-3 недели, ведь враг истощится.
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