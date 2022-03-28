В Северодонецке из-за обстрела обрушился дом. Под завалами заблокированы люди, - председатель Луганской ОВА
В Северодонецке в результате попадания вражеского снаряда произошло возгорание, а затем и обрушение многоэтажного дома, там до сих пор заблокированы люди. На месте работают спасатели
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
В других районах Северодонецка также есть повреждения жилых домов. Одна женщина травмирована, ребенка ищут. Из-под завалов спасены четыре человека.
В одной из многоэтажек враг попал в крышу, и в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое травмированных.
В Лисичанске в результате обстрелов произошло возгорание домов, гаражей и хозяйственных построек. Информация о погибших и травмированных нет.
В Рубежном в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение.
Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются. Обстрелы не стихают! Находитесь в укрытиях!", – написал Сергей Гайдай.
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