В Северодонецке из-за обстрела обрушился дом. Под завалами заблокированы люди, - председатель Луганской ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



В других районах Северодонецка также есть повреждения жилых домов. Одна женщина травмирована, ребенка ищут. Из-под завалов спасены четыре человека.



В одной из многоэтажек враг попал в крышу, и в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое травмированных.



В Лисичанске в результате обстрелов произошло возгорание домов, гаражей и хозяйственных построек. Информация о погибших и травмированных нет.



В Рубежном в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение.



Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются. Обстрелы не стихают! Находитесь в укрытиях!", – написал Сергей Гайдай.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских оккупантов.