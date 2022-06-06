Об этом сообщают на странице Министерства обороны Украины.

Ведомство отчиталось об инспекции, которую провел в подразделениях Главного управления разведки в Северодонецке начальник ГУР минобороны генерал Кирилл Буданов.

"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня, по данным британской разведки, ВСУ пошли в контратаку и остановили наступление РФ в Северодонецке.

В тот же день, по сообщениям Луганской ОВА, украинские войска зачистили половину Северодонецка от россиян.

В Генштабе ВСУ также сообщали , что под контролем российских оккупантов находится только восточная часть Северодонецка.

На тот момент в бомбоубежищах "Азота" находились примерно 500 человек, среди них 36 детей. Они отказываются эвакуироваться.

Военный эксперт Сергей Згурец назвал события в Северодонецке активным уничтожением российской пехоты.

По состоянию на утро 6 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

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