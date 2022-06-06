В Северодонецке артиллерия врага иногда превосходит украинскую в 10 раз, но ВСУ вытесняют оккупантов, - Минобороны
На определенных участках возле Северодонецка российских оккупантов в десять раз больше, но это не мешает ВСУ успешно применять артиллерию
Об этом сообщают на странице Министерства обороны Украины.
Ведомство отчиталось об инспекции, которую провел в подразделениях Главного управления разведки в Северодонецке начальник ГУР минобороны генерал Кирилл Буданов.
"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - говорится в сообщении.
- Напомним, 5 июня, по данным британской разведки, ВСУ пошли в контратаку и остановили наступление РФ в Северодонецке.
- В тот же день, по сообщениям Луганской ОВА, украинские войска зачистили половину Северодонецка от россиян.
- В Генштабе ВСУ также сообщали , что под контролем российских оккупантов находится только восточная часть Северодонецка.
- На тот момент в бомбоубежищах "Азота" находились примерно 500 человек, среди них 36 детей. Они отказываются эвакуироваться.
- Военный эксперт Сергей Згурец назвал события в Северодонецке активным уничтожением российской пехоты.
- По состоянию на утро 6 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное