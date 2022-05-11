Об этом сообщает глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.

По его словам, в Северодонецке 30% жилых домов, разрушенных российскими обстрелами, больше не пригодятся к использованию.

Также Стрюк отметил, что всего из-за бомбежки войсками РФ было повреждено 70% гражданской инфраструктуры.

В городе Горное кафиры обстреляли здание областной специальной школы для детей с особыми потребностями. В общей сложности за сутки Луганщина была под обстрелами РФ 15 раз.