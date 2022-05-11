В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания, - глава городского ВГА
В Северодонецке 30% домов, поврежденных российскими бомбардировками, больше не пригодны для проживания
Об этом сообщает глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.
По его словам, в Северодонецке 30% жилых домов, разрушенных российскими обстрелами, больше не пригодятся к использованию.
Также Стрюк отметил, что всего из-за бомбежки войсками РФ было повреждено 70% гражданской инфраструктуры.
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