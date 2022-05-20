В Северодонецке 20 мая будут восстанавливать газоснабжение, людей просят перекрыть краны
В Северодонецке с 12:00 20 мая будут чинить поврежденные россиянами газопроводы, людей просят перекрыть краны газовых приборов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Сегодня, 20 мая, (с 12:00, - ред.) после выполнения сварочных работ на поврежденных российскими обстрелами участках газопровода планируется возобновление газоснабжения в Северодонецке. Обращаем внимание на необходимость перекрытия кранов перед газовыми приборами или счетчиками газа", - подчеркнул он.
Краны следует перекрыть, чтобы пуск газа не привел к чрезвычайной ситуации в доме и можно было максимально быстро обвинить газоснабжение.
- По состоянию на 18 мая на подконтрольной правительству Украины части Луганщины в результате российских обстрелов газ остался в пяти населенных пунктах.
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