Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Сегодня, 20 мая, (с 12:00, - ред.) после выполнения сварочных работ на поврежденных российскими обстрелами участках газопровода планируется возобновление газоснабжения в Северодонецке. Обращаем внимание на необходимость перекрытия кранов перед газовыми приборами или счетчиками газа", - подчеркнул он.

Краны следует перекрыть, чтобы пуск газа не привел к чрезвычайной ситуации в доме и можно было максимально быстро обвинить газоснабжение.

По состоянию на 18 мая на подконтрольной правительству Украины части Луганщины в результате российских обстрелов газ остался в пяти населенных пунктах.

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