В Северодонецке 18 мая из-за обстрелов погибли четыре человека, есть раненые. Луганщина остается без света
Россия продолжила обстрелы Луганщины 18 мая, в результате чего в Северодонецке четверо погибших и трое раненых
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.
"Значительное количество разрушений и четверо погибших в Северодонецке, область обесточена", – написал он.
Россия 18 мая продолжила обстрелы Луганской области, наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины. В последнем захватчики активно применяли авиацию.
Северодонецк был обстрелян с самого утра 18 мая. Причем спасатели не могли выехать на тушение пожаров по два часа из-за мощных обстрелов.
В городе повреждено по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды.
"18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все - утром и в старых районах города", - отметил глава ОВА.
Он рассказал, что две женщины погибли в своей квартире, куда попал российский снаряд.
"Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован", – добавил Гайдай.
Осколочные ранения и контузия получили еще два северодончанина, в Лисичанске женщине оторвало руку, отметил он.
Кроме того, стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной, свидетельствуют данные ОВА.
Прошедшие сутки Россия из авиации обстреливала в Луганской области гражданские объекты в Лоскутовке, Екатериновке и Орехове, безуспешно пыталась штурмовать район Устиновки и Золотого-4. Повреждены дома в Врубовке, Почковом и Камышевахе.
Из-за обесточивания мощной электроподстанции в Лисичанске Луганская область остается без света, отметил Сергей Гайдай.
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