Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"Значительное количество разрушений и четверо погибших в Северодонецке, область обесточена", – написал он.

Россия 18 мая продолжила обстрелы Луганской области, наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины. В последнем захватчики активно применяли авиацию.

Северодонецк был обстрелян с самого утра 18 мая. Причем спасатели не могли выехать на тушение пожаров по два часа из-за мощных обстрелов.

В городе повреждено по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды.

"18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все - утром и в старых районах города", - отметил глава ОВА.

Он рассказал, что две женщины погибли в своей квартире, куда попал российский снаряд.

"Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован", – добавил Гайдай.

Осколочные ранения и контузия получили еще два северодончанина, в Лисичанске женщине оторвало руку, отметил он.

Кроме того, стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной, свидетельствуют данные ОВА.

Прошедшие сутки Россия из авиации обстреливала в Луганской области гражданские объекты в Лоскутовке, Екатериновке и Орехове, безуспешно пыталась штурмовать район Устиновки и Золотого-4. Повреждены дома в Врубовке, Почковом и Камышевахе.

Из-за обесточивания мощной электроподстанции в Лисичанске Луганская область остается без света, отметил Сергей Гайдай.

Оккупанты 18 мая 5 раз обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине.

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