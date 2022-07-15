Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По его словам, россияне не перестают преследовать людей с проукраинской позицией. Доподлинно неизвестно, сколько жителей Луганщины они замучили в недавно оккупированных городах. Соседи и родственники "сливают" оккупантам адреса и места укрывательства граждан.

"В то же время на Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвалось авто с оккупантами. В итоге, шестеро раненых, из которых 6 ранены, тяжелых", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Он выразил уверенность, что оккупанты пытаются создать иллюзию для местных жителей, будто наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях можно быстро и эффективно.

"Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки восстановления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", - отметил глава государства. ОВА.

14 июля россияне били по Луганщине из авиации, артиллерии, минометов и ракет, попав в гражданские объекты. Умерла женщина, раненая раньше.

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