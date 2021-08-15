В Северодонецк приедут украинские писатели и певцы

Автор идеи, организатор проведения этого масштабного мероприятия при поддержке Украинского культурного фонда и Луганской ОГА - певица, общественный деятель Анжелика Рудницкая, рассказывает Еспресо.TV .



Свое творчество в рамках проекта "Территория книги" в этот день представят жителям и гостям города писатели Дмитрий Лазуткин, Александр Дерманский, Артем Полежака, Татьяна Череп-Пероганич, раскрывает подробности Буквоед.



С представлением для детей в Северодонецк приедет Хмельницкий театр кукол



Свои изделия продемонстрируют украинские мастера.



Также планируется установка национального рекорда по самому массовому исполнению песни "Червона рута", в котором примут участие около четырех тысяч человек.



Также состоится большое вечернее мегашоу с участием исполнителей Анжелики Рудницкой, Поля Манондиза, групп "Шпилясти кобзари», «ОТ VINTA", "GGГуляйГород", ЯРМАК, СКАЙ.



Все перечисленные мероприятия пройдут на полощите Победы.



Вход свободный.



Телеверсию события можно будет увидеть как на YouTubeканали "Территория А", так и на украинских телевизионных каналах.



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