В Северодонецк прибыл гумконвой ООН, - Гайдай
В Северодонецк на Луганщине доставили гуманитарную помощь на 17 тыс. жителей
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Организация Объединенных Наций и ее партнеры доставили восемь грузовиков с критически важными товарами для жителей Северодонецка", - отметил он.
Гумконвой привез продукты, муку, листовой пластик и одеяла для почти 17 тыс. человек, а также четыре электрогенератора для больниц от Агентства ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы, ЮНИСЕФ, международной неправительственной организации "Человек в беде" и Международной организации по миграции ( МОМ).
Общество Красного Креста Украины передаст помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, в частности людям, которые остаются в своих домах или находятся в укрытиях недалеко от Северодонецка.
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