В северных областях усиливают ПВО перед зимой, - Наев

Об этом он сообщил в Facebook.

"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп", - сказал Наев.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны.

"Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной", - добавил командующий Объединенными силами ВСУ.