В северных областях усиливают ПВО перед зимой, - Наев
Во вторник, 3 октября, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил об усилении системы противовоздушной обороны в северных областях на фоне потенциальных ударов РФ по энергетической инфраструктуре зимой
Об этом он сообщил в Facebook.
"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп", - сказал Наев.
Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны.
"Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной", - добавил командующий Объединенными силами ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 30 сентября, сообщил , что продолжается работа над тем, чтобы в Украине начали производить собственные системы противовоздушной обороны.
- В то же время, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил , что сентябрь был рекордным по количеству "шахедов", которые РФ применила против Украины. Ожидается, что атаки продолжатся и зимой, однако ракетных ударов будет меньше
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