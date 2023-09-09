В Северной Корее возле ядерного полигона произошло три землетрясения

Об этом пишет KBS World.

Отмечается, что все землетрясения были малосильны.

По данным Корейской метеорологической администрации, они имели природное происхождение. Первое землетрясение произошло в 3:29 утра примерно в 38 км к северу от уездного центра, а в 4:01 и 5:12 утра в том же районе произошло еще два землетрясения. Их магнитуда составляла от 2,1 до 2,3.

"С начала 2023 года на территории уезда Кильчжу-гун провинции Хамген-Пукто произошло 19 землетрясений магнитудой более 2,0. Сначала эта местность была безопасной в сейсмическом отношении, поскольку находится на мощной гранитной плите. Однако шесть ядерных испытаний могли привести к ее повреждению или смещения", - объяснили в сообщении.