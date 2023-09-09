В Северной Корее возле ядерного полигона произошло три землетрясения
В четверг, 8 сентября, возле главного северокорейского ядерного полигона, расположенного в уезде Кильчжу-гун провинции Хамген-Пукто, произошли три землетрясения
Об этом пишет KBS World.
Отмечается, что все землетрясения были малосильны.
По данным Корейской метеорологической администрации, они имели природное происхождение. Первое землетрясение произошло в 3:29 утра примерно в 38 км к северу от уездного центра, а в 4:01 и 5:12 утра в том же районе произошло еще два землетрясения. Их магнитуда составляла от 2,1 до 2,3.
"С начала 2023 года на территории уезда Кильчжу-гун провинции Хамген-Пукто произошло 19 землетрясений магнитудой более 2,0. Сначала эта местность была безопасной в сейсмическом отношении, поскольку находится на мощной гранитной плите. Однако шесть ядерных испытаний могли привести к ее повреждению или смещения", - объяснили в сообщении.
- Вечером пятницы, 8 сентября, в центральном регионе Марокко недалеко от Марракеш произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате естественной аномалии погибли 632 человека, ранения получили еще около 329 человек.
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