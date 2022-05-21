В Северной Ирландии прошла акция протеста с требованием увеличить роль ирландского языка
В столице Северной Ирландии (Великобритания) состоялась масштабная демонстрация этнических ирландцев по языковому вопросу
Об этом сообщает ЕП .
Организаторы протеста - сообщество An Dream Dearg (Красная мечта) оценило количество демонстрантов в 17 тыс. и назвали этот митинг "самым большим за поколение"
Они потребовали увеличить роль ирландского языка в официальном и публичном общении в регионе.
Два года назад было подписано соглашение между местными властями и Лондоном, которое предусматривало развитие ирландского языка, наследия и культуры, но на его исполнение не было принято ни одного закона.
"Больше задержек быть не может, ирландское языковое сообщество просто хочет, чтобы к нему относились равноправно и с уважением, и ему больше нельзя отказывать", - заявил один из протестующих Пол Доэрти.
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