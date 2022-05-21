В Северной Ирландии прошла акция протеста с требованием увеличить роль ирландского языка

Об этом сообщает ЕП .

Организаторы протеста - сообщество An Dream Dearg (Красная мечта) оценило количество демонстрантов в 17 тыс. и назвали этот митинг "самым большим за поколение"

Они потребовали увеличить роль ирландского языка в официальном и публичном общении в регионе.

Два года назад было подписано соглашение между местными властями и Лондоном, которое предусматривало развитие ирландского языка, наследия и культуры, но на его исполнение не было принято ни одного закона.

"Больше задержек быть не может, ирландское языковое сообщество просто хочет, чтобы к нему относились равноправно и с уважением, и ему больше нельзя отказывать", - заявил один из протестующих Пол Доэрти.