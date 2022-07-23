В Севастопольскую бухту вошел российский ракетный корабль
В субботу, 23 июля 2022 года, корабль с закрашенным бортовым номером прошел фарватером Северной бухты Севастополя мимо крепости-музея "Михайловский равелин" около 11:05 по местному времени
Об этом сообщил Крым. Реалии .
Как отмечается, в первой половине дня 23 июля в Севастопольскую бухту в оккупированном Крыму зашел российский малый ракетный корабль типа "Буян-М" (согласно российской классификации, проект 21631).
Судно фотографировали туристы и находившиеся на набережной Приморского бульвара местные жители.
- 21 июля стало известно, что Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на день военно-морского флота 31 июля.
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