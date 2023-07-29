Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Около 22:00 28 июля было громко в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов. Также, по данным ГУР, на место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и полиции.

"В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", - добавили в ГУР.