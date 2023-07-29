В Севастополе взорвался склад боеприпасов
В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов оккупантов. В ГУР сообщают о диверсии
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
"Около 22:00 28 июля было громко в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов. Также, по данным ГУР, на место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и полиции.
"В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", - добавили в ГУР.
- Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что Силы обороны совсем скоро войдут в Крым, а ЧВК Вагнера в Беларуси не представляет особой опасности.
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