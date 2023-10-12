В Севастополе воздушная тревога: паблики пишут о работе ПВО и якобы сбитой ракете
Вечером 12 октября оккупационные власти Севастополя объявили воздушную тревогу, в местных пабликах пишут о работе ПВО и якобы сбитой ракете
Об объявлении воздушной тревоги сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев.
Пропагандистский телеграмм-канал "Крымский хлопок" пишет о работе ПВО, сбитой ракете и БПЛА в акватории моря. Также отмечает , что всех выгоняют из общественного транспорта. И предупреждает о ракетной опасности.
Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает , что воздушная тревога объявлена также в Керчи, а Крымский мост временно не работает.
В 19:18 "губернатор" Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.
- Вечером 6 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму дважды раздавалась воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах, а оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.
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