В Севастополе воздушная тревога: паблики пишут о работе ПВО и якобы сбитой ракете

Об объявлении воздушной тревоги сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев.

Пропагандистский телеграмм-канал "Крымский хлопок" пишет о работе ПВО, сбитой ракете и БПЛА в акватории моря. Также отмечает , что всех выгоняют из общественного транспорта. И предупреждает о ракетной опасности.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает , что воздушная тревога объявлена также в Керчи, а Крымский мост временно не работает.

В 19:18 "губернатор" Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.