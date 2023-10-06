В Севастополе во второй раз за вечер прозвучала воздушная тревога, перекрыто движение по Крымскому мосту
Дважды вечером в Севастополе звучала воздушная тревога. Было перекрыто движение по Крымскому мосту. Звуки взрывов местные власти объясняют профилактическими гранатометаниями россиян по противоподводно-диверсионной обороне
Впервые воздушная тревога раздалась около семи вечера. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрывы "профилактическими гранатометаниями" российских оккупантов по "противоподводно-диверсионной обороне".
В частности, российский Telegram-канал ТАСС сообщил о перекрытии движения по Крымскому мосту, а также об остановке водного и наземного общественного транспорта Севастополя.
Второй раз воздушная тревога прозвучала в 22:42 по московскому времени.
Как отмечают оккупанты, после очередного "хлопка" в Севастополе начались проблемы с электроснабжением.
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