В Севастополе во второй раз за вечер прозвучала воздушная тревога, перекрыто движение по Крымскому мосту

Впервые воздушная тревога раздалась около семи вечера. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрывы "профилактическими гранатометаниями" российских оккупантов по "противоподводно-диверсионной обороне".

В частности, российский Telegram-канал ТАСС сообщил о перекрытии движения по Крымскому мосту, а также об остановке водного и наземного общественного транспорта Севастополя.

Второй раз воздушная тревога прозвучала в 22:42 по московскому времени.

Как отмечают оккупанты, после очередного "хлопка" в Севастополе начались проблемы с электроснабжением.

Местный пропагандистский канал ЧП/Севастополь сообщил о режиме рэкетной опасности в городе.

Россия заявила о якобы сбитии одного беспилотника.