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В Севастополе утром прогремели взрывы. Оккупанты говорят о сбитом беспилотнике

8 декабря, 2022 четверг
09:35
война с Россией

Оккупационные власти Севастополя заявили, что утром 8 декабря над акваторией моря "был сбит беспилотник"

Об этом в Telegram написал гауляйтер Михаил Развлекаев.

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко", – заявил губернатор оккупированного Севастополя.

В местных пабликах пишут, что первые взрывы в Севастополе прогремели около 06:00 8 декабря. Люди утверждают, что кроме "хлопка" хорошо слышали звук пролета ракеты.

Впоследствии появилось уточнение, что якобы сработала система противовоздушной обороны.

"Севастополь. В 06:50 над тем, что что-то светилось, летело и его догнал выстрел и посыпались искры. Очень громко", – сообщают в местных Telegram-каналах.

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