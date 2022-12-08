В Севастополе утром прогремели взрывы. Оккупанты говорят о сбитом беспилотнике
Оккупационные власти Севастополя заявили, что утром 8 декабря над акваторией моря "был сбит беспилотник"
"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко", – заявил губернатор оккупированного Севастополя.
В местных пабликах пишут, что первые взрывы в Севастополе прогремели около 06:00 8 декабря. Люди утверждают, что кроме "хлопка" хорошо слышали звук пролета ракеты.
"Севастополь. В 06:50 над тем, что что-то светилось, летело и его догнал выстрел и посыпались искры. Очень громко", – сообщают в местных Telegram-каналах.
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