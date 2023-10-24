В Севастополе раздался мощный взрыв: оккупанты утверждают, что обезвредили украинский беспилотник

Об этом сообщают Крым.Реалии .

По информации корреспондента издания, мощный взрыв, от которого в городе задрожали окна, прогремел во вторник вечером. При этом воздушная тревога в Севастополе не объявлялась.

Заместитель председателя оккупационных властей города Евгений Горлов написал, что в городе "все нормально", хотя по информации местных телеграмм-каналов, от взрывной волны в некоторых районах вылетели окна.

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, в районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле. Никаких разрушений инфраструктуры нет.

Он также добавил, что звуки взрывов якобы были связаны с учениями военных РФ в акватории.