В Севастополе раздался мощный взрыв: оккупанты утверждают, что обезвредили украинский беспилотник
В Севастополе вечером 24 октября раздался мощный взрыв, оккупационные власти заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский БПЛА
Об этом сообщают Крым.Реалии .
По информации корреспондента издания, мощный взрыв, от которого в городе задрожали окна, прогремел во вторник вечером. При этом воздушная тревога в Севастополе не объявлялась.
Заместитель председателя оккупационных властей города Евгений Горлов написал, что в городе "все нормально", хотя по информации местных телеграмм-каналов, от взрывной волны в некоторых районах вылетели окна.
По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, в районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле. Никаких разрушений инфраструктуры нет.
Он также добавил, что звуки взрывов якобы были связаны с учениями военных РФ в акватории.
- В ночь на 24 октября в Севастополе раздались взрывы, была слышна стрельба: кафиры заявили об атаке трех украинских безэкипажных катеров .
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