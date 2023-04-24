В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят об атаке надводных беспилотников
Ночью на 24 апреля во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Так называемые власти заявили, что российский флот "отбивал надводные беспилотники"
Об этом сообщил "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев телеграме.
В 04:08 он написал, что флот РФ "отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде". Все службы города находятся в готовности.
Впоследствии оккупационный губернатор добавил: "Сегодня, начиная с 03:30 утра, была попытка атаки на Севастополь. По ситуации сейчас: один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.".
- Ранее во временно оккупированном Крыму возле города Керчь российские войска установили радиолокационную станцию для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов.
- Также Генштаб ВСУ сообщал, что Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым.
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