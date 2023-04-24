Об этом сообщил "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев телеграме.

В 04:08 он написал, что флот РФ "отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде". Все службы города находятся в готовности.

Впоследствии оккупационный губернатор добавил: "Сегодня, начиная с 03:30 утра, была попытка атаки на Севастополь. По ситуации сейчас: один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.".