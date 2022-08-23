В Севастополе раздались взрывы, оккупанты настаивают, что работала ПВО
Так называемый губернатор Севастополя Развожаев уверяет, что над морем сработала противовоздушная оборона
Об этом рассказывают местные Telegram-каналы.
О звуках, похожих на взрывы, сообщают в Балаклавском районе, а также в районах Камышевой и Казачьей бухт. По предварительной информации, после "хлопков" часть домов в центре Севастополя осталась без света.
При этом гауляйтер города Михаил Развожаев утверждает, что это работало ПВО. По его словам, над морем якобы сбили беспилотник.
- Напомним, вчера в оккупированном Севастополе также раздавались взрывы. Развожаев тоже заявил о работе ПВО по беспилотнику
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