Об этом сообщает управление МЧС РФ в городе и местные телеграмм-каналы, пишет издание "Крым. Реалии".

"4 января в 23 часа 01 минуту... от очевидцев поступило сообщение, что... горит строительный вагончик... В ходе анализа конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни..." - говорится в сообщении управления российского МЧС в Севастополе.

Местные телеграмма-каналы публикуют фото и видео пожара на Фиоленте.

"ЧП/Севастополь" утверждает, что причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb