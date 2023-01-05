В Севастополе произошел взрыв и пожар. Есть жертва
В районе мыса Фиолент в Севастополе вечером 4 января произошел взрыв и пожар, на месте происшествия обнаружен мужчина без признаков жизни
Об этом сообщает управление МЧС РФ в городе и местные телеграмм-каналы, пишет издание "Крым. Реалии".
"4 января в 23 часа 01 минуту... от очевидцев поступило сообщение, что... горит строительный вагончик... В ходе анализа конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни..." - говорится в сообщении управления российского МЧС в Севастополе.
Местные телеграмма-каналы публикуют фото и видео пожара на Фиоленте.
"ЧП/Севастополь" утверждает, что причиной пожара стал взрыв газового баллона.
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