В Севастополе прогремел мощный взрыв. Оккупанты заявили об атаке воздушных целей
Вечером среды, 18 октября, мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Севастополе
О взрыве в районе 17:35 сообщил проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер".
"Во всех районах Севастополя был слышен громкий взрыв. После этого включили сирену воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, речь идет о "конкретном прилете".
По информации телеграм-канала "Николевский Ванек", прилет в районе Сахарная Головка, где расположена военная часть российских оккупантов.
- В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.
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