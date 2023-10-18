В Севастополе прогремел мощный взрыв. Оккупанты заявили об атаке воздушных целей

О взрыве в районе 17:35 сообщил проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер".

"Во всех районах Севастополя был слышен громкий взрыв. После этого включили сирену воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, речь идет о "конкретном прилете".

По информации телеграм-канала "Николевский Ванек", прилет в районе Сахарная Головка, где расположена военная часть российских оккупантов.



Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил , что "российский флот отражает атаку воздушных целей".