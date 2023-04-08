В Севастополе прогремел громкий взрыв, - СМИ
В субботу, 8 апреля, в Севастополе во временно оккупированном Крыму был слышен громкий взрыв
Об этом информирует "Крым.Реалии" .
Корреспондент издания отмечает, что взрыв был похож на артиллерийский залп.
В то же время, оккупационный глава Севастополя отмечает, что звуки взрывов связаны с учениями российских военных.
- 8 апреля над Феодосией система противовоздушной обороны сбила ракету. Оккупационные власти Крыма заявили, что жертв и разрушений нет.
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