В Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров", - военный журналист Цаплиенко

Соответствующее видео он опубликовал в телеграмме.

По словам журналиста, эти кадры подтверждают, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "калибров". Среди них есть фрегат под названием "Адмирал Макаров".

Также Цаплиенко сообщил, что существует большая вероятность того, что несколько кораблей затонули.

Кроме того, никакие силовики не подтверждают причастность украинских спецслужб к взрыву. Впрочем, Цаплиенко отметил, что утром 29 октября по странному стечению обстоятельств СБУ опубликовала сообщение с подписью "It's BAVOVNA o'clock!".

"А это значит, что российская техника и позиции оккупантов снова будут гореть. Работаем дальше до полной Победы", - говорится в сообщении.

В ночь на 29 октября в Севастопольской бухте раздался взрыв.

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