В Севастополе оккупанты отменили праздничный парад, потому что штаб Черноморского флота якобы атаковал беспилотник

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пишет "Дождь.

"Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это - беспилотник", - сказал Развожаев. По его словам, пять человек ранены, погибших нет.

Сегодня там должен был состояться День военно-морского флота. Все праздничные мероприятия в Севастополе отменены. Большинство программы должны были пройти на Графской пристани.

Пока нет подтверждения или опровержения "нападения беспилотника" с украинской стороны, поэтому информарация распространена оккупантами может быть очередной провокацией.

Напомним, российский агрессор резкоувеличил количество своих кораблей в Черном море недалеко от Крыма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb