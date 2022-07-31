В Севастополе оккупанты отменили праздничный парад, потому что штаб Черноморского флота якобы атаковал беспилотник
Сегодня, 31 июля, в Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота, из-за "неопознанного летающего объекта"
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пишет "Дождь.
"Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это - беспилотник", - сказал Развожаев. По его словам, пять человек ранены, погибших нет.
Сегодня там должен был состояться День военно-морского флота. Все праздничные мероприятия в Севастополе отменены. Большинство программы должны были пройти на Графской пристани.
Пока нет подтверждения или опровержения "нападения беспилотника" с украинской стороны, поэтому информарация распространена оккупантами может быть очередной провокацией.
- Напомним, российский агрессор резкоувеличил количество своих кораблей в Черном море недалеко от Крыма.
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