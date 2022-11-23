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В Севастополе оккупанты готовят операторов беспилотников, - Генштаб

23 ноября, 2022 среда
07:33
война с Россией

Военные РФ приступили к подготовке операторов БПЛА иранского и российского производства, это происходит на базе учебного заведения в Севастополе

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Прессслужба сообщает, что в одном из учебных заведений Севастополя готовят операторов иранских и российских БПЛА.

"Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих", – утверждают в Генштабе.

  • Напомним, 19 ноября The Washington Post обнародовал информацию, что российские террористы и их партнеры из Ирана договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины.
  • В ВСУ прокомментировали договоренности о производстве иранских дронов на территории РФ и возможности передачи ракет: в Воздушных силах ВСУ считают, что Российская Федерация не сможет быстро развернуть собственное производство иранских беспилотников.

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