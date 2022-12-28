Об этом в утренней сводке 28 декабря передает Генштаб ВСУ.

Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию по вступлению на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации.

Генштаб подтверждает, что 26 декабря в результате украинского огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

ВСУ поразили 7 районов скопления россиян и отразили вражеские атаки около 15 городов и сел

Так, украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки, 27 декабря, поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.

Также наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива Донетчины.

Россия нанесла ракетный удар и осуществила 33 обстрела из РСЗО по Украине

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

Враг ведет наступление по двум направлениям, еще на одном – хочет улучшить тактическое положение

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

В дальнейшем остается и опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирцево и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Площадка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавные Запорожья.

В Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

По состоянию на 27 декабря в ГНСУ сообщили, что в Беларуси не отмечается необходимой наступательной группировки для вторжения в Украину, количество и характер действий подразделений не изменились.

А в Генштабе рассказывали, что из-за больших потерь врага в Луганской области учащаются случаи дезертирства среди оккупантов, российское военное руководство увеличило количество патрулей для их задержания.

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