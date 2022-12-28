В Севастополе оккупанты агитируют вступать по контракту в росармию, а ВСУ уничтожили до 50 россиян на Херсонщине - возведение Генштаба
Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. ВСУ 27 декабря отразили атаки врага в Луганской и Донецкой областях, а также уничтожили около 50 россиян 26 декабря
Об этом в утренней сводке 28 декабря передает Генштаб ВСУ.
Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию по вступлению на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации.
Генштаб подтверждает, что 26 декабря в результате украинского огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.
ВСУ поразили 7 районов скопления россиян и отразили вражеские атаки около 15 городов и сел
Так, украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки, 27 декабря, поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.
Также наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива Донетчины.
Россия нанесла ракетный удар и осуществила 33 обстрела из РСЗО по Украине
За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.
Враг ведет наступление по двум направлениям, еще на одном – хочет улучшить тактическое положение
Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
В дальнейшем остается и опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.
На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирцево и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.
На Лиманском направлении огневого влияния испытали Площадка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк.
На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка Донецкой области.
В Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавные Запорожья.
В Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.
- По состоянию на 27 декабря в ГНСУ сообщили, что в Беларуси не отмечается необходимой наступательной группировки для вторжения в Украину, количество и характер действий подразделений не изменились.
- А в Генштабе рассказывали, что из-за больших потерь врага в Луганской области учащаются случаи дезертирства среди оккупантов, российское военное руководство увеличило количество патрулей для их задержания.
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